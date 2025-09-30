Orrore inumano in Italia | proprio tra le mura di casa la vittima è giovanissima Scoperta agghiacciante

Lei lasciava la figlia in casa del compagno, senza sospettare nulla. Ma tra le mura di quella casa accadevano violenze indicibili. Un orrore che ha sconvolto l’Italia, quello venuto a galla nelle ultime ore: la vittima, giovanissima, ha trovato il coraggio di denunciare e ha fatto emergere finalmente la verità. Un uomo di 41 anni è finito in manette con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti della figliastra, una bambina di appena 12 anni. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal tribunale di Oristano ed eseguita dai carabinieri. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli abusi si sarebbero protratti per un lungo periodo, da aprile 2024 fino a luglio di quest’anno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Orrore inumano in Italia: proprio tra le mura di casa, la vittima è giovanissima. Scoperta agghiacciante

