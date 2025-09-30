Oroscopo Vergine ottobre 2025 | concretezza organizzazione e scelte importanti
Per la Vergine, ottobre 2025 è un mese che richiede pragmatismo e senso pratico. Le stelle ti invitano a riorganizzare le priorità, a gestire con lucidità le situazioni quotidiane e a non lasciarti distrarre da dettagli inutili. È il momento ideale per mettere basi solide e fare chiarezza in ambiti che da tempo richiedono attenzione.
