Oroscopo di ottobre 2025 | un mese di rinnovamento ed equilibrio
L’autunno entra nel vivo e il cielo di ottobre 2025 porta con sé un’energia intensa, fatta di chiusure, nuovi inizi e scelte che richiedono coraggio. Le stelle invitano a rallentare il ritmo, guardarsi dentro e trovare un equilibrio tra desideri personali e responsabilità quotidiane. È un mese in cui l’intuizione e la consapevolezza avranno un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
