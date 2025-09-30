Oroscopo di oggi martedì 30 settembre | amore lavoro fortuna Le previsioni segno per segno

Oggi, l'oroscopo dell'ariete prevede una giornata influenzata dalla Luna contraria nel segno del Capricorno, che potrebbe portare qualche incertezza. Tuttavia, l'amore di chi ci circonda accende un faro che illumina le situazioni poco chiare. È un buon momento per concentrarsi sulla casa, il lavoro e i figli, ma è fondamentale mettere noi stessi in cima alla lista delle priorità. Con la forza interiore, possiamo superare la fase di stallo e muoverci verso soluzioni positive. Oroscopo ariete oggi martedì 30 settembre. Luna contraria per l’intera giornata dal cielo del Capricorno, ma l’aiuto di chi ci ama accende un faro che illumina una situazione al momento ancora poco chiara. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

