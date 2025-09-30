ABBONATI A DAYITALIANEWS Le stelle di domani portano con sé nuovi slanci e occasioni di riflessione. I transiti astrali principali vedono la Luna in Gemelli in trigono a Marte, che accresce l’energia comunicativa e il desiderio di azione, mentre Venere in Vergine opposta a Nettuno invita a fare chiarezza nei sentimenti, evitando illusioni. Il Sole in Bilancia congiunto a Mercurio favorisce i dialoghi costruttivi e le decisioni condivise. Ariete. Domani sarai animato da una forte determinazione, ma attenzione a non imporre troppo le tue idee. Sul lavoro arrivano conferme, in amore serve più ascolto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Oroscopo di domani, 1 ottobre 2025: le previsioni, il segno fortunato, consigli e transiti astrali