ARIETE – Ernia si prende la numero 1 . Ernia pone fine al dominio (negli album) di Olly e con Per soldi e per amore debutta alla posizione numero 1 della classifica FIMI. Un successo clamoroso per l’artista che è riuscito a piazzare nella Top5 dei singoli più venduti della settimana ben tre pezzi del nuovo album. E un successo clamoroso sarà questa settimana anche per voi. Soprattutto per quanto riguarda il Lavoro e alcune opportunità da non lasciarvi scappare, specie per chi è in cerca da tanto, troppo tempo. Gli astri sono dalla vostra parte, la Fortuna (per poco, ma meglio di niente!) pure. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025