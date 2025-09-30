Per il Capricorno, ottobre 2025 è un mese che richiede disciplina, lucidità e capacità di affrontare nuove responsabilità. Le stelle ti mettono davanti a decisioni che possono avere un impatto significativo sul tuo futuro, soprattutto in ambito lavorativo ed economico. È il momento di usare la tua proverbiale determinazione per costruire basi solide.? Generale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Oroscopo Capricorno ottobre 2025: concretezza, decisioni importanti e nuove responsabilità