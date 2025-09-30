Oroscopo Cancro di Paolo Fox | le previsioni di oggi 30 settembre 2025
Caro Cancro, segno d’acqua dominato dalla luna, sei l’incarnazione delle emozioni profonde, della sensibilità e dell’empatia. Come le mutevoli fasi della luna, anche tu attraversi momenti di riflessione e rinnovamento. La tua casa, la famiglia e le persone care rappresentano il tuo rifugio sicuro e, spesso, sei propenso a mettere le loro esigenze davanti alle tue, testimoniando il tuo naturale spirito di protezione e cura. In te risiede una forza incredibile, spesso nascosta sotto uno strato di riservatezza. Tendi a costruire un guscio intorno a te stesso, proprio come il granchio, il tuo simbolo zodiacale. 🔗 Leggi su Tutto.tv
In questa notizia si parla di: oroscopo - cancro
