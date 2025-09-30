Oroscopo Bilancia di Paolo Fox | le previsioni di oggi 30 settembre 2025
Carissimi amici della Bilancia, il vostro segno zodiacale, sempre in cerca di equilibrio e armonia, è caratterizzato da una raffinatezza e da un senso di giustizia che vi rende davvero speciali nel grande zodiaco. Governati dal pianeta Venere, avete un fascino innato e una predisposizione naturale verso l’arte, la bellezza e le relazioni personali. La Bilancia è il segno che rappresenta la partnership, il desiderio di condividere e di connettersi con gli altri. Siete molto spesso persone diplomatiche, che detestano i conflitti e che cercano sempre una soluzione pacifica alle dispute. Nel vostro percorso, la chiave è trovare quell’equilibrio interno, quell’armonia che tanto cercate anche nel mondo esterno. 🔗 Leggi su Tutto.tv
In questa notizia si parla di: oroscopo - bilancia
