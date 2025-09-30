Orlando sicuro | L’Inter è ancora la più forte del campionato questo calciatore fa la differenza

Le parole di Massimo Orlando, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Massimo Orlando ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dell’ultimo turno di Serie A. L’ex calciatore e commentatore tv ha analizzato la vittoria dell’ Inter a Cagliari. Di seguito le sue parole. INTER DOPO LA VITTORIA A CAGLIARI – Ha avuto un momento di sbandamento, ma quando tu hai un giocatore come Lautaro che pressa in quel modo e che dice che c’è ancora tanta fame, fa capire che c’è gente di personalità e forte lì. E’ solo questione di trovare la condizione giusta. 🔗 Leggi su Internews24.com

