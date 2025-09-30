Orlando sicuro | L’Inter è ancora la più forte del campionato questo calciatore fa la differenza

Internews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Massimo Orlando, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Massimo Orlando ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dell’ultimo turno di Serie A. L’ex calciatore e commentatore tv ha analizzato la vittoria dell’ Inter a Cagliari. Di seguito le sue parole. INTER DOPO LA VITTORIA A CAGLIARI – Ha avuto un momento di sbandamento, ma quando tu hai un giocatore come Lautaro che pressa in quel modo e che dice che c’è ancora tanta fame, fa capire che c’è gente di personalità e forte lì. E’ solo questione di trovare la condizione giusta. 🔗 Leggi su Internews24.com

orlando sicuro l8217inter 232 ancora la pi249 forte del campionato questo calciatore fa la differenza

© Internews24.com - Orlando sicuro: «L’Inter è ancora la più forte del campionato, questo calciatore fa la differenza»

In questa notizia si parla di: orlando - sicuro

Orlando sicuro: «Chivu è intelligente! Per lui un vantaggio»

Orlando sicuro: «Non è ancora la vera Inter, ma… Pio Esposito? Per farlo giocare farei questo»

Cerca Video su questo argomento: Orlando Sicuro L8217inter 232