L’arresto a Bosa. Un uomo di 41 anni, residente a Bosa (provincia di Oristano), è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’accusa è pesantissima: violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne, la figlia di 12 anni della sua ex moglie, originaria di Nuoro. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Oristano su richiesta della Procura locale, dopo mesi di indagini che hanno portato alla raccolta di gravi indizi di colpevolezza. Gli abusi e la denuncia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli abusi sarebbero avvenuti tra aprile 2024 e luglio 2025, quando la ragazzina veniva affidata all’uomo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Oristano, arrestato 41enne per abusi sulla figlia 12enne dell’ex moglie: abusi per oltre un anno