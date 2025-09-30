Oristano arrestato 41enne per abusi sulla figlia 12enne dell’ex moglie | abusi per oltre un anno
L’arresto a Bosa. Un uomo di 41 anni, residente a Bosa (provincia di Oristano), è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’accusa è pesantissima: violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne, la figlia di 12 anni della sua ex moglie, originaria di Nuoro. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Oristano su richiesta della Procura locale, dopo mesi di indagini che hanno portato alla raccolta di gravi indizi di colpevolezza. Gli abusi e la denuncia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli abusi sarebbero avvenuti tra aprile 2024 e luglio 2025, quando la ragazzina veniva affidata all’uomo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: oristano - arrestato
Oristano, blitz antidroga nella notte: giovane arrestato con cocaina, marijuana e 7.500 euro nascosti
Oristano, abusi sessuali sulla figlia dell’ex moglie: arrestato 41enne
Oristano, abusi sessuali sulla figlia dell’ex moglie: arrestato 41enne
#Oristano, primo D.A.C.Ur. emesso per disordini in un bar Un residente arrestato per disordini sotto l'effetto dell'alcol: il Questore ha emesso un divieto di accesso di due anni ai locali pubblici - facebook.com Vai su Facebook
Sequestrate 350 piante di #marijuana a #Ghilarza. Un uomo è stato arrestato dai #Carabinieri con l'accusa di coltivazione e spaccio. È il quarto sequestro in un mese nella provincia di #Oristano - X Vai su X
Oristano, abusi sessuali sulla figlia dell’ex moglie: arrestato 41enne - Stando a quanto emerso dalle indagini, gli abusi si sarebbero protratti per un lungo periodo, da aprile 2024 fino a luglio di quest'anno ... Secondo fanpage.it
Abusi sulla figlia 12enne della ex moglie, arrestato 41enne: «Violentata per oltre un anno». Lei ha raccontato tutto alla mamma - Avrebbe abusato della figlia della sua ex moglie, una bambina di 12 anni, per oltre un anno, dall'aprile 2024 a luglio 2025: per questo un uomo di 41 anni è stato arrestato ... Lo riporta leggo.it