Oristano abusi sessuali sulla figlia dell'ex moglie | arrestato 41enne

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stando a quanto emerso dalle indagini, gli abusi si sarebbero protratti per un lungo periodo, da aprile 2024 fino a luglio di quest'anno. Le violenze si sarebbero consumate nell'abitazione dell'uomo, durante gli affidamenti della minore da parte dell'ex moglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oristano - abusi

oristano abusi sessuali figliaOristano, abusi sessuali sulla figlia dell’ex moglie: arrestato 41enne - Stando a quanto emerso dalle indagini, gli abusi si sarebbero protratti per un lungo periodo, da aprile 2024 fino a luglio di quest'anno ... Da fanpage.it

oristano abusi sessuali figliaAbusi sulla figlia 12enne della ex moglie, arrestato 41enne: «Violentata per oltre un anno». Lei ha raccontato tutto alla mamma - Avrebbe abusato della figlia della sua ex moglie, una bambina di 12 anni, per oltre un anno, dall'aprile 2024 a luglio 2025: per questo un uomo di 41 anni è stato arrestato ... Scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Oristano Abusi Sessuali Figlia