Oristano abusi sessuali sulla figlia dell’ex moglie | arrestato 41enne

#Oristano, primo D.A.C.Ur. emesso per disordini in un bar Un residente arrestato per disordini sotto l'effetto dell'alcol: il Questore ha emesso un divieto di accesso di due anni ai locali pubblici

Abusi sulla figlia 12enne della ex moglie, arrestato 41enne: «Violentata per oltre un anno». Lei ha raccontato tutto alla mamma - Avrebbe abusato della figlia della sua ex moglie, una bambina di 12 anni, per oltre un anno, dall'aprile 2024 a luglio 2025: per questo un uomo di 41 anni è stato arrestato ... Segnala leggo.it