Oriali ha avuto un lungo confronto con De Bruyne | il nervosismo non sarà più tollerato Sportmediaset

Il caso De Bruyne sembra essere archiviato. Dopo la reazione post-sostituzione del belga, non gradita da Conte, già nella giornata di ieri si è avuto un confronto tra le parti. Tutto dovrebbe essere rientrato, come dichiarato dal tecnico quest’oggi in conferenza stampa. Un ruolo nella questione l’avrebbe avuto anche Oriali che è intervenuto a sua volta per parlare col calciatore. Occhio però ad una possibile recidiva: in quel caso non saranno ammesse altre reazioni come quella di domenica. Oriali ha avuto un colloquio con De Bruyne: i dettagli. Sportmediaset scrive: “Tutto risolto? Sì ma con riserva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

