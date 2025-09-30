Ordinare una mezza porzione è la nuova tendenza in tanti la chiedono per evitare sprechi o assaggiare più piatti | i ristoranti si adeguano con regole e prezzi

La mezza porzione non è più un’eccezione concessa dal ristoratore, ma una proposta codificata che in molti locali compare direttamente in menu con prezzi e regole definite. Una pratica che risponde a esigenze di consumo più contenuto, di varietà negli assaggi e di attenzione agli sprechi. Non tutti i ristoranti, però, la considerano una scelta percorribile, come si evince da un’indagine di Repubblica. A Roma, all’Osteria Velavevodetto, l’oste spiega: “La cacio e pepe da noi sono 180 grammi. O te la mangi o te la porti a casa “. All’opposto, l’Osteria La Sol Fa indica chiaramente in carta: “De tutto (tranne i dorci) se po fa mezza porzione, der 30% sur prezzo è la riduzione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

