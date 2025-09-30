Orario Villarreal Juve: quando si gioca il secondo match, valido per la League Phase di Champions League. Tutti i dettagli. Dopo i primi dubbi e le prime frenate in campionato, per la Juve è già tempo di un esame di maturità europeo. Domani sera, mercoledì 1° ottobre, i bianconeri di Igor Tudor saranno di scena in Spagna per affrontare il Villarreal nella seconda giornata della nuova Champions League. Una trasferta a dir poco insidiosa, contro un avversario in grande forma. Obiettivo: la prima vittoria europea. L’appuntamento è fissato per le ore 21:00, all’Estadio de la Cerámica. Per la Signora, la parola d’ordine è una sola: vincere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Orario Villarreal Juve: quando si gioca il secondo match della League Phase di Champions. Tutti i dettagli