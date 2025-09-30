Orario Villarreal Juve Primavera | quando si gioca il secondo match di Youth League dei bianconeri di Padoin
Orario Villarreal Juve Primavera: quando si gioca il secondo match di Youth League, quello che c’è da sapere. Una sfida che vale già tantissimo. La UEFA Youth League entra nel vivo e per la Juve Primavera è tempo di una trasferta cruciale in Spagna. Domani, mercoledì 1 ottobre alle ore 12:00, i giovani bianconeri affronteranno il Villarreal al Mini Estadi della Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Una partita da non fallire per entrambe le squadre, uscite sconfitte dalla prima giornata. L’esordio nella competizione ha infatti riservato delusioni sia per la Juve che per gli spagnoli. Il Villarreal è stato travolto per 5-3 a Londra dal Tottenham, in una partita spettacolare che ha evidenziato le qualità offensive del “Submarino Amarillo” ma anche una preoccupante fragilità difensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: orario - villarreal
Genoa-Villarreal: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni del triangolare
Conferenza stampa Tudor pre Villarreal Juve: quando parla alla vigilia del secondo match di Champions League. L’orario ufficiale
Conferenza stampa Marcelino pre Villarreal Juve: quando parla alla vigilia del secondo match di Champions League. L’orario ufficiale
Orario #VillarrealJuve Quando si gioca il match di #UCL - X Vai su X
Quando parla Tudor alla vigilia di Villarreal Juve? L’orario ufficiale della conferenza ? - facebook.com Vai su Facebook
Villarreal-Juventus Champions League, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - 4 causata da due gol segnati al fotofinish e valsa un punto insperato in classifica. Da ilmattino.it
Orario Villarreal Juve: quando si gioca il secondo match della League Phase di Champions. Tutti i dettagli - Tutti i dettagli Dopo i primi dubbi e le prime frenate in campionato, per la Juve è già tempo ... Lo riporta juventusnews24.com