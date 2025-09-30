Orario Villarreal Juve Primavera | quando si gioca il secondo match di Youth League dei bianconeri di Padoin

Orario Villarreal Juve Primavera: quando si gioca il secondo match di Youth League, quello che c’è da sapere. Una sfida che vale già tantissimo. La UEFA Youth League entra nel vivo e per la Juve Primavera è tempo di una trasferta cruciale in Spagna. Domani, mercoledì 1 ottobre alle ore 12:00, i giovani bianconeri affronteranno il Villarreal al Mini Estadi della Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Una partita da non fallire per entrambe le squadre, uscite sconfitte dalla prima giornata. L’esordio nella competizione ha infatti riservato delusioni sia per la Juve che per gli spagnoli. Il Villarreal è stato travolto per 5-3 a Londra dal Tottenham, in una partita spettacolare che ha evidenziato le qualità offensive del “Submarino Amarillo” ma anche una preoccupante fragilità difensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

