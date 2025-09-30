Ora tocca alla Calabria | Tridico sfida Occhiuto ma non potrà votarsi
Dalle Marche alla Calabria, la Regione che andrà alle urne tra sei giorni, il 5-6 ottobre. La nuova sfida riguarda, il governatore uscente e ricandidato dal centrodestra, Roberto Occhiuto, ed il front man del campo largo, il pentastellato Roberto Occhiuto. Un'altra contesa in salita per la sinistra, gli ultimi sondaggi fotografano un netto vantaggio del Presidente di Forza Italia, dietro di lui distanziato il padre del reddito di cittadinanza, scelto da Giuseppe Conte, con il benestare di Elly Schlein. Ci sarà comunque una sostanziale differenza con il voto marchigiano: sarà impossibile vedere l'economista 5 stelle con la scheda in mano. 🔗 Leggi su Iltempo.it
