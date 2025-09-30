Opi Catania Giovanna Spanò si candida con Radici e Futuro

Cataniatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ANAFePC Accademia Nazionale per l’Alta Formazione e la Promozione della Cultura comunica che la propria associata, Giovanna Spanò, infermiera con incarico Specialist, non sindacalista, di grande esperienza e valore, ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: catania - giovanna

