Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato in tutta la provincia i servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto della criminalità e ad assicurare interventi tempestivi ed efficaci. Le pattuglie hanno eseguito posti di controllo con numerose perquisizioni, garantendo un presidio dinamico e capillare. Nell’ambito di tali attività, nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno sottoposto a verifica numerosi veicoli e persone sospette. Due soggetti, un 20enne della provincia di Caserta e un 45enne senza fissa dimora, sono stati fermati rispettivamente a Baiano e Monteforte Irpino e proposti per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio, non avendo fornito alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quei comuni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Operazione sicurezza in Irpinia: posti di blocco, perquisizioni e sequestri