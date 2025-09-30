Operazione sicurezza a Ostia litorale al setaccio | 4 arresti

Cdn.ilfaroonline.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 30 settembre 2025 – Erano le prime ore del pomeriggio quando le strade del litorale romano si sono colorate di blu sotto i lampeggianti della polizia di Stato. Decine di agenti del Distretto di P.S. Lido di Ostia, coordinati dal loro dirigente, sono scesi in campo, insieme ai Falchi della Squadra Mobile e alle unità cinofile antidroga, nella cornice di un’operazione ad alto impatto cucita su misura per il piano “Ostia sicura”. L’intervento si è strutturato su più fronti, muovendo da posti di blocco e di controllo in strada, per poi orientarsi su perquisizioni domiciliari, senza tralasciare una meticolosa attività di carattere amministrativo su centri commerciali ed esercizi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sicurezza - ostia

Ostia Lido, il 23 luglio fa tappa il Camper della Sicurezza di Salvagente

Al via a Ostia la campagna estiva di FdI su giustizia e sicurezza. Presentato il “cruciverbone” tricolore (video)

Operazione “Ostia Sicura”: stretta sui clan del litorale con arresti e denunce - Le azioni si sono svolte sotto il sole pomeridiano, coinvolgendo posti di blocco e perquisizioni che hanno interessato ogni angolo strategico da via Forni a piazza Gasparri ... Lo riporta ilquotidianodellazio.it

operazione sicurezza ostia litoraleOstia, maxi blitz della Polizia: 4 arresti, 15 denunce e sequestri tra droga, armi e documenti falsi - Maxi operazione della Polizia a Ostia: 4 arresti, 15 denunce e sequestri per contrastare microcriminalità e reati contro la sicurezza pubblica. Come scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Operazione Sicurezza Ostia Litorale