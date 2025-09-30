Operazione sicurezza a Ostia litorale al setaccio | 4 arresti

Roma, 30 settembre 2025 – Erano le prime ore del pomeriggio quando le strade del litorale romano si sono colorate di blu sotto i lampeggianti della polizia di Stato. Decine di agenti del Distretto di P.S. Lido di Ostia, coordinati dal loro dirigente, sono scesi in campo, insieme ai Falchi della Squadra Mobile e alle unità cinofile antidroga, nella cornice di un’operazione ad alto impatto cucita su misura per il piano “Ostia sicura”. L’intervento si è strutturato su più fronti, muovendo da posti di blocco e di controllo in strada, per poi orientarsi su perquisizioni domiciliari, senza tralasciare una meticolosa attività di carattere amministrativo su centri commerciali ed esercizi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

