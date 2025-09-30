Operazione interforze ‘alto impatto’ a Caivano | 150 agenti coinvolti

Tempo di lettura: < 1 minuto Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione ad “alto impatto” interforze a Caivano. Sabato scorso si sono verificate due stese – spari in strada ad altezza d’uomo – al Parco Verde ed il giorno dopo, durate la celebrazione della messa, è stato consegnato un proiettile a don Maurizio Patriciello. AGGIORNAMENTO Sono oltre 150 agenti gli agenti delle forze di polizia – tra Squadra Mobile della Questura di Napoli, commissariato di Afragola, Carabinieri, Guardia di Finanza, polizia metropolitana – entrati in azione con i vigili del fuoco a Caivano. Nei giorni scorsi il Parvo Verde di Caivano è stato teatro di una “stesa” durante la quale sono stati esplosi numerosi colpi d’arma da fuoco e nella chiesa di San Paolo Apostolo il parente di un elemento di spicco del clan Ciccarelli si è reso protagonista di una grave minaccia di morte: ha consegnato durante la messa un plico contenente un proiettile al parroco don Maurizio Patriciello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

