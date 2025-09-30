' Operazione Felicità' all' Autodromo del Levante di Binetto

Dopo il successo della prima edizione, torna “Operazione Felicità” l’iniziativa dedicata a bambini e ragazzi con disabilità e alle loro famiglie, promossa dall’Automobile Club Bari-BAT e dall’Associazione Il Mito di Efesto APS e, in collaborazione con la Questura di Bari e con il patrocinio del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: felicit - autodromo

Domani sarà una giornata da ricordare... #VIRTUALLOTUSTOUR, una nuova incredibile esclusiva targata Driving Simulation Center! Prenota subito il tuo posto in griglia nel DSC più vicino a te: #Lanciano (CH) Autodromo #Vallelunga Roma La Pista # - facebook.com Vai su Facebook

Operazione anti-usura ’Levante’. La Finanza arresta un sessantenne - È accusato di usura, estorsione, atti persecutori, truffa aggravata e autoriciclaggio di proventi illeciti. Segnala lanazione.it

Operazione antidroga tra Sestri Levante e La Spezia: sei arresti per spaccio e rapina - I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale della Spezia, della Compagnia di Sestri Levante e della Stazione di Deiva Marina, con il supporto dell’arma territoriale competente, ... Riporta rainews.it