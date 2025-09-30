Operazione antidroga a Terracina pusher colti sul fatto
Terracina, 30 settembre 2025 – Nel pomeriggio di ieri, la polizia di Stato ha condotto una mirata operazione antidroga nel territorio di Terracina, conclusasi con l’arresto in flagranza di due soggetti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L’attività, coordinata dalla Squadra Anticrimine del Commissariato di Terracina con il supporto delle unità cinofile del Reparto Cinofili di Nettuno, è scaturita da un’attività investigativa che ha riguardato l’area oggetto dell’operazione, segnalata in più occasioni come zona di spaccio. Nel corso del servizio, gli agenti hanno documentato in tempo reale una cessione di sostanza stupefacente da parte di due individui a un acquirente, immediatamente fermato e trovato in possesso di hashish. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
