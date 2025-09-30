Operaio di 27 anni precipita dal termovalorizzatore di San Vittore | è gravissimo

Un grave incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina al termovalorizzatore di San Vittore. Un operaio è precipitato mentre stava lavorando sulla quarta linea: trasportato con l'elicottero all'ospedale San Camillo, è ricoverato in gravi condizioni. Natale Di Cola, segretario generale della Cgil Roma e Lazio: "Chiediamo si accertino le responsabilità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

