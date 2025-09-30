Operaio cade da 15 metri mentre monta le reti di protezione su un costone
Arquata (Ascoli), 30 settembre 2025 – Poco dopo le 11.30, in località San Martino di Arquata del Tronto, un operaio è caduto da circa 15 metri mentre stava montando reti di protezione su un costone. L’uomo, finito in una zona impervia, è stato raggiunto dai Vigili del fuoco del presidio di Arquata e dal personale del 118. Dopo la stabilizzazione su una barella, non essendo possibile il recupero diretto con verricello, il ferito è stato trasportato a piedi fino all’ambulanza e poi condotto al punto d’incontro con l’ eliambulanza, che lo ha trasferito in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro dell’Ast di Ascoli Piceno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: operaio - cade
