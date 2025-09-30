OpenAI prepara un social come TikTok solo per i video IA

Lettera43.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OpenAI potrebbe presto rilasciare il suo primo social network. Come riporta Wired, citando alcuni documenti riservati che ha potuto visionare in anteprima, l’azienda di Sam Altman sta progettando una nuova app basata su Sora 2, evoluzione del suo modello per la generazione di videoclip tramite l’intelligenza artificiale che potrebbe uscire già nei prossimi giorni. Stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe vantare un verticale e una navigazione a scorrimento, ricordando da vicino TikTok. A differenza della versione di ByteDance, tuttavia, sarà dedicato esclusivamente a video generati con l’IA. Non è tutto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

openai prepara un social come tiktok solo per i video ia

© Lettera43.it - OpenAI prepara un social come TikTok solo per i video IA

In questa notizia si parla di: openai - prepara

OpenAI sfida Google: Sam Altman prepara un browser per contrastare Chrome

openai prepara social tiktokOpenAI prepara un social come TikTok solo per i video IA - Lo riporta Wired, spiegando che il social di OpenAI non consentirà di caricare media dalla galleria e si baserà sul software Sora 2. Secondo lettera43.it

openai prepara social tiktokOpenAI lancia Sora 2 e un TikTok fatto solo di video AI - Arriva il TikTok dell'intelligenza artificiale: l'app di OpenAI con Sora 2 genera solo video falsi. Si legge su futuroprossimo.it

Cerca Video su questo argomento: Openai Prepara Social Tiktok