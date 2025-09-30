openai prepara un social come tiktok solo per i video ia

OpenAI potrebbe presto rilasciare il suo primo social network. Come riporta Wired, citando alcuni documenti riservati che ha potuto visionare in anteprima, l’azienda di Sam Altman sta progettando una nuova app basata su Sora 2, evoluzione del suo modello per la generazione di videoclip tramite l’intelligenza artificiale che potrebbe uscire già nei prossimi giorni. Stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe vantare un verticale e una navigazione a scorrimento, ricordando da vicino TikTok. A differenza della versione di ByteDance, tuttavia, sarà dedicato esclusivamente a video generati con l’IA. Non è tutto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

