Open Arms fissata la Cassazione per Salvini | udienza l’11 dicembre
Fissata la data della prima udienza del processo in Cassazione per Matteo Salvini per il caso Open Arms: inizierà l’ 11 dicembre. Lo ha reso noto lo stesso ministro dei Trasporti e segretario della Lega da Lamezia Terme, dove era arrivato per sostenere la rielezione di Roberto Occhiuto presidente della Calabria: «Ho saputo in queste ore che l’11 dicembre, 3 giorni dopo l’Immacolata, 14 giorni prima del Santo Natale, 3 giorni prima del compleanno di mia figlia, come regalo la sinistra mi manda a processo in Cassazione». Il vicepremier ha poi aggiunto: «Può finire in due maniere: positiva con la conferma dell’ assoluzione; oppure potrebbero cancellare 268 pagine di assoluzione e rimandarmi a processo dove rischio 6 anni di carcere. 🔗 Leggi su Lettera43.it
