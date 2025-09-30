Omicidio Silvana D' Amato | truffa amorosa soldi spariti e la pista del delitto inscenato
Nuove tracce di sangue all'interno del bagno dove è stata trovata morta Silvana D'Amato, 69enne milanese residente nel quartiere di Bruzzano, tabaccaia in pensione, separata da una trentina di anni. Di quello che resta un vero e proprio giallo si è occupato il programma Incidente Probatorio, in onda sul canale 122 Fatti di Nera, ricostruendo quello che finora è trapelato nel corso delle indagini. Lo scorso 8 agosto furono gli amici a dare l'allarme, quando attesero invano Silvana in una caffetteria per la consueta partita a burraco. Non vedendola arrivare, si sono insospettiti e preoccupati per il ritardo della donna, così i cinque amici si sono recati presso la sua abitazione, hanno suonato un campanello a cui nessuno ha risposto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
