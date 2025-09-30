Omicidio Minguzzi ergastolo a due ex carabinieri | Riconobbe i suoi sequestratori e fu ucciso

Per l'omicidio, avvenuto il primo maggio 1987, condannati il 60enne Orazio Tasca di Gela e il 61enne Angelo Del Dotto di Ascoli Piceno. Entrambi erano carabinieri all'epoca dei fatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Processo in appello per l’omicidio del carabiniere Minguzzi: chiesti 3 ergastoli

Omicidio Minguzzi, la Procura chiede l'ergastolo per i tre imputati al processo d'appello

Omicidio Minguzzi, ergastolo a due ex carabinieri: "Riconobbe i suoi sequestratori e fu ucciso" - Per l'omicidio, avvenuto il primo maggio 1987, condannati il 60enne Orazio Tasca di Gela e il 61enne Angelo Del Dotto di Ascoli Piceno

L'appello ribalta il verdetto per due ex carabinieri, confermata l'assoluzione di un loro amico idraulico. Due milioni di euro di risarcimenti - La corte d'assise d'appello di Bologna ha condannato due uomini per l'omicidio di Pier Paolo Minguzzi di Alfonsine, 21enne studente di Agraria ammazzato nel 1987