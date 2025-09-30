Omicidio di Mario Molinaro a Messina trovato con una pompa di gomma al collo | fermato il vicino di casa

30 set 2025

Mario Molinaro era stato trovato morto in casa con una pompa di gomma stretta al collo: un vicino di casa è stato arrestato per omicidio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

omicidio mario molinaro messinaMessina: omicidio di Mario Molinaro, fermato un vicino di casa - Per l'omicidio di Mario Molinaro, è indagato anche un altro suo vicino di casa, Mario Orefice, 76 anni, con l'ipotesi di favoreggiamento. Lo riporta meridionews.it

omicidio mario molinaro messinaAnziano morto a Messina, un vicino fermato per omicidio - MESSINA – Un vicino di casa fermato con l’accusa già formalizzata di omicidio. Come scrive msn.com

