Omicidio Cinzia Pinna la svolta Caccia a una donna misteriosa sarebbe complice del killer

Potrebbe aver aiutato Ragnedda a pulire il sangue. Lui insiste: "Ho fatto tutto da solo", ma i pm dubitano.

Cinzia Pinna scomparsa a Palau, due indagati per omicidio

La scomparsa di Cinzia Pinna in Gallura: si indaga per omicidio, 2 sospettati

Cinzia Pinna scomparsa a Palau, per la Procura è omicidio: ci sono due indagati mentre si cerca il corpo

Cinzia Pinna uccisa. L'ultima notte con Emanuele Ragnedda e la confessione: "Il corpo è lì, nella mia tenuta" - Il 41enne fermato dai carabinieri ha ammesso di aver ucciso con un'arma da fuoco la donna di 33 anni, scomparsa dallo scorso 11 settembre a Palau (Sassari) ... Da today.it

Omicidio di Cinzia Pinna, fermato l'imprenditore Emanuele Ragnedda che vende bottiglie di vino da 1800 euro - Svolta nel caso della scomparsa di Cinzia Pinna da Castelsardo, fermato con l’accusa di omicidio volontario l’imprenditore 41enne Emanuele Ragnedda ... Riporta virgilio.it