Omicidio Cinzia Pinna indagata per favoreggiamento la compagna di Ragnedda | Ripulito il sangue in casa
Lui continua a dire di aver fatto tutto da solo. Ma intanto salgono a due gli indagati per favoreggiamento con l'accusa di aver aiutato Emanuele Ragnedda nei giorni successivi all'omicidio di Cinzia Pinna. Luca Franciosi, 26 anni, milanese residente a Olbia, era finito sotto la lente degli inquirenti in un primo momento per occultamento di cadavere. Ora nei suoi confronti cambia l'accusa. Con lui c'è una donna, una ristoratrice di San Pantaleo che si chiama Rosamaria Elvo e sarebbe la compagna di Ragnedda. Il coinvolgimento dei due sarebbe legato alla sparizione degli effetti personali della vittima e alle operazioni di pulizia della casa nella quale Ragnedda ha sparato al viso con la sua Glock alla vittima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
