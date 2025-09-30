omicidio cinzia pinna indagata la compagna di emanuele ragnedda

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sull’uccisione di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo trovata morta nella notte tra l’11 e il 12 settembre nella tenuta di Emanuele Ragnedda a Concaentosa, tra Palau e Arzachena. La Procura di Tempio Pausania ha iscritto nel registro degli indagati Rosamaria Elvo, ristoratrice di San Pantaleo e compagna dell’uomo, già reo confesso del delitto. La donna è accusata di favoreggiamento: secondo gli investigatori, avrebbe aiutato Ragnedda a cancellare le tracce del crimine, ripulendo la scena e accompagnandolo a comprare un nuovo divano per sostituire quello macchiato di sangue. 🔗 Leggi su Lettera43.it

