Omicidio Cinzia Pinna indagata la compagna del killer | L’ha aiutato a coprire il delitto

La vicenda dell’ omicidio di Cinzia Pinna, la giovane donna di 33 anni originaria di Castelsardo, si arricchisce di un nuovo, inquietante capitolo che getta ulteriore luce sulla dinamica dei fatti e sulle possibili complicità che hanno avvolto la tragedia consumatasi nella notte tra l’ 11 e il 12 settembre scorsi. L’orrore si è materializzato nella quiete apparente della Gallura, precisamente a Palau, all’interno della vasta e nota tenuta di Emanuele Ragnedda a Conca Entosa. È proprio l’imprenditore vitivinicolo, già reo confesso dell’efferato delitto, il fulcro iniziale dell’indagine, ma la Procura di Tempio Pausania, guidata dal Procuratore Gregorio Capasso e dalla sostituta Noemi Mancini, ha compiuto una svolta significativa, allargando il raggio d’azione investigativo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

