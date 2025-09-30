Omicidio Carlo Gatti la badante Liliana Barone condannata a 12 anni di carcere | la sentenza

Liliana Barone è stata condannata a 12 anni di carcere per la morte dello zio Carlo Gatti di 89 anni, trovato senza vita con evidenti ferite alla testa nella camera da letto della sua abitazione a Colli Verdi (Pavia), il 4 febbraio 2024. Per il giudice Luigi Riganti si è trattato di un omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Omicidio Carlo Gatti, la badante Liliana Barone condannata a 12 anni di carcere: la sentenza - Liliana Barone è stata condannata a 12 anni di carcere per la morte dello zio Carlo Gatti di 89 anni, trovato senza vita con evidenti ferite alla testa ... fanpage.it scrive

Pavia, condannata a 12 anni Liliana Barone per l'omicidio dello zio di 89 anni, Carlo Gatti. Era la sua badante, fu trovato in una pozza di sangue - Era stata condotta in carcere, dove è rimasta per più di un anno. Come scrive milano.corriere.it