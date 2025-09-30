Oltre seimila euro raccolti dallo spettacolo per il centro educativo dedicato ai bambini con autismo
Lo spettacolo di beneficenza “The Untouchables” dedicato al centro educativo Anacleto per bambini con disturbo dello spettro autistico, si è svolto venerdì. Tutto il ricavato escluse le spese di biglietteria è stato devoluto a centro. Il ricavato donato ammonta a 5639 euro di vendita biglietti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
