Oltre il visibile la mostra di pittura di Gryte Pintukaite
Dal 4 al 12 ottobre lo Spazio dell’Associazione “Francesco Sandrelli” di via della Repubblica 5, a Cortona, ospita “Oltre il visibile”, personale di pittura di Gryte Pintukaite a cura di Marco Botti.Sabato 4 ottobre, alle ore 17, l’inaugurazione della mostra arricchita da una originale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: oltre - visibile
Oltre il visibile: viaggio nei luoghi più infestati della Romagna tra storie vere, leggende e fotografie che sfidano la logica
28/9/25. Rosolina. Dopo le tre verificatesi in luglio e agosto ieri mattina introno alle 12.30 un'altra tromba d'aria si è innalzata ben visibile nel cielo e nel mare di Rosolina, tra l'hotel Capo Nord di Albarella e Porto Caleri. Il fenomeno è durato oltre un'ora ma rim - facebook.com Vai su Facebook
“Oltre l’apparenza”, mostra personale di pittura, scultura e ceramica di Marco Cipolli - Arezzo, 6 agosto 2024 –Dal 10 agosto al 10 settembre 2024 la Filanda, in via Ciuffenna 7 a Loro Ciuffenna (AR), ospita “Oltre l’apparenza”, mostra personale di pittura, scultura e ceramica di Marco ... Riporta lanazione.it
Beato Angelico, il pittore della Luce: la grande mostra tra Palazzo Strozzi e San Marco \ VIDEO - Una mostra senza precedenti riporta insieme capolavori dispersi e capisaldi dell’arte fiorentina del Quattrocento ... Secondo firenzetoday.it