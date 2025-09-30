Oltre il colonialismo luci ombre e speranze di un intero continente

Tribalismi, etnicità, rivoluzioni, golpe e secessioni sconvolgono da sessant’anni il continente africano (considerandone solo l’era post-indipendenze), che da un lato si rivela un attore sempre più strategico delle dinamiche globali . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

oltre il colonialismo luci ombre e speranze di un intero continente

© Cms.ilmanifesto.it - Oltre il colonialismo, luci, ombre e speranze di un intero continente

