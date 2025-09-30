Oltre il 50% dei nonni prepara la merenda per i nipoti | lo spuntino pomeridiano è il pasto più condiviso Un rituale quotidiano che vale tre ore al giorno e trasmette valori tra generazioni

Orizzontescuola.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'indagine commissionata da Unione Italiana Food ad AstraRicerche svela un dato sorprendente: lo spuntino pomeridiano rappresenta il momento conviviale più condiviso tra nonni e nipoti italiani, superando persino pranzo, cena e colazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oltre - nonni

Incidente sull’A1, morta anche bambina di 4 anni Summer oltre a nonni e zia, in condizioni critiche la madre, indagato camionista

’A pranzo co’ nonni’. Oltre 600 a tavola fra amarcord, musica e gioia di stare insieme

oltre 50 nonni prepara’A pranzo co’ nonni’. Oltre 600 a tavola fra amarcord, musica e gioia di stare insieme - Tanta partecipazione all’iniziativa delle commissioni solidarietà delle Contrade. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Oltre 50 Nonni Prepara