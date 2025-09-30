Oltre 63 milioni di euro per il futuro del Friuli | il Cosef vara il piano industriale 2026-2028

Udinetoday.it | 30 set 2025

L’assemblea dei soci del Cosef ha approvato il Piano industriale 2026-2028, che prevede investimenti complessivi pari a 63,67 milioni di euro. Una cifra significativa, distribuita in tre anni: 34,5 milioni nel 2026, 18,5 milioni nel 2027 e 10,5 milioni nel 2028. Il presidente Marco Bruseschi e il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

