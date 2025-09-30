Oltre 500 volontari ripuliscono spiagge e spazi verdi della Sicilia | raccolti più di 10 mila chili di plastica
Anche la Sicilia ha risposto con grande energia alla mobilitazione ambientale Sea & Rivers, promossa da Plastic Free Onlus con il patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Lo scorso weekend sono stati 13 gli appuntamenti che hanno visto protagonisti 512 volontari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: oltre - volontari
Pro Loco della Campania, oltre 500 operatori volontari del Servizio Civile
Oltre 12mila mozziconi di sigaretta raccolti: i volontari di Retake in azione anche a Triggiano
Oltre 100 volontari per la Festa dell'Unità, tra gli ospiti Bonaccini e de Pascale
Conclusa l'esercitazione di Protezione Civile del Distretto del Miranese! Si è appena conclusa un’intensa esercitazione durata 48 ore che ha visto impegnati oltre 100 volontari nella simulazione di interventi in emergenza in diversi scenari. Durante l’atti - facebook.com Vai su Facebook
Marevivo, oltre 100 volontari in azione sul Tevere per rimuovere rifiuti galleggianti https://ilfaroonline.it/2025/09/08/marevivo-oltre-100-volontari-in-azione-sul-tevere-per-rimuovere-rifiuti-galleggianti/617311/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news # - X Vai su X
Torino, i volontari ripuliscono la Pellerina: oltre 90 chili di rifiuti rimossi in meno di 24h - L’iniziativa “Park Litter”, in collaborazione con Legambiente, ha trasformato i dipendenti Enel in cittadini attivi per l'ambiente ... Come scrive giornalelavoce.it
Volontari anti incivili ripuliscono il tunnel - Volontari contro vandali imbrattatori: è la ‘battaglia’ di civiltà che da qualche anno Alessandro Parisi, coordinatore della velostazione di Bollate, porta avanti con i suoi ragazzi. Scrive ilgiorno.it