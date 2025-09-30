Oltre 500 volontari ripuliscono spiagge e spazi verdi della Sicilia | raccolti più di 10 mila chili di plastica

Palermotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche la Sicilia ha risposto con grande energia alla mobilitazione ambientale Sea & Rivers, promossa da Plastic Free Onlus con il patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Lo scorso weekend sono stati 13 gli appuntamenti che hanno visto protagonisti 512 volontari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

