Oltre 20 mila celiaci in Sicilia pronta la piattaforma digitale per i buoni di acquisto degli alimenti
Sarà attiva da domani (1 ottobre) la piattaforma della Regione siciliana per la gestione digitale dei buoni di acquisto di alimenti senza glutine destinati agli oltre 20 mila pazienti celiaci dell'Isola. Un risultato raggiunto grazie al progetto "Celiachi@RL" che punta a dematerializzare i buoni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In Italia ci sono oltre 16 mila minori stranieri non accompagnati
L’Italia e il riscaldamento globale: in 48 ore si abbattono oltre 100 mila fulmini. In arrivo una nuova ondata di calore
Mentre l’Italia rischia nuove infrazioni per smog, il governo concede una proroga: il blocco slitterà al 2026 e riguarderà solo i comuni con oltre 100 mila abitanti. Una scelta che rivede tempi e criteri della transizione ambientale urbana
Oltre 2 mila ragazzi felici. Lo sport allo Stadio dei Marmi. #BeActive
Con oltre 21 mila presenze, la stagione estiva al Parco archeologico di #Selinunte ha raddoppiato i numeri rispetto allo scorso anno, quando si registrarono poco meno di 10 mila presenze.
