Il governo interviene per fronteggiare l’emergenza sovraffollamento nelle carceri italiane: il Programma degli interventi di edilizia penitenziaria 2025-2027 porterà a un totale di 10.676 nuovi posti detentivi. Lo ha reso noto la terza riunione della Cabina di regia per l’edilizia penitenziaria, svoltasi a Palazzo Chigi. Secondo quanto riportato in una nota sul sito del governo, dei nuovi posti previsti 2.636 saranno realizzati dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap), 57 dal Dipartimento per la giustizia minorile, 3.314 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 4.669 dal Commissario straordinario. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Oltre 10 mila nuovi posti nelle carceri: il governo Meloni risponde all’emergenza sovraffollamento