Olly apre il Tutta Vita Tour con un doppio concerto allo Stadium Genova

Genovatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il suo Tutta Vita Tour 2025 2026, Olly promette di infuocare i palazzetti delle città italiane, con una serie di concerti già sold out che partiranno proprio dalla sua Genova sabato 4 e domenica 5 ottobre allo Stadium di Lungomare Canepa.Il vincitore di Sanremo 2025 porta live il suo ultimo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: olly - apre

Olly apre il "Tutta Vita Tour" con un doppio concerto allo Stadium Genova - Con il suo Tutta Vita Tour 2025 2026, Olly promette di infuocare i palazzetti delle città italiane, con una serie di concerti già sold out che partiranno proprio dalla sua Genova sabato 4 e domenica 5 ... Segnala genovatoday.it

Olly, è uscito l'album Tutta Vita (Sempre) con 8 nuove canzoni - Le copertine sono state ripensate e sono in pieno stile Olly: quella del CD riprende l’originale ( Tutta Vita l'album più venduto in Italia nel primo semestre del 2025) ma col cantautore raffigurato ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Olly Apre Tutta Vita