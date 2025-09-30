Olimpia eccoti l’Eurolega Supercoppa già in bacheca Stasera c’è la Stella Rossa

Con la Supercoppa ancora in valigia, ma già con il pensiero all'Europa che conta. Dopo il vernissage vincente del Forum nel weekend, ora per l' Olimpia inizia l'avventura in Eurolega con un ritmo incessante fin da subito. La squadra, nel pomeriggio di ieri, è volata verso Belgrado dove questa sera alle 20.00 esordisce contro la Stella Rossa. In realtà il calendario regalerà poi una sorta di mini-ritiro nella capitale serba per l'Armani, perché giovedì si replicherà sempre alla Beogradska Arena contro il Partizan. Un inizio complicato a livello ambientale, con circa 20.000 tifosi da fronteggiare, meno dal punto di vista tecnico se non altro perché le due squadre si giocheranno con l'Olimpia le chance di entrare nella prima metà della classifica, ma non sono le corazzate pronosticate da tutti alle Final Four.

Supercoppa, è conto alla rovescia. L'Olimpia aspetta le "big" d'Italia - Il 27 e il 28 settembre al Forum l'evento che assegna il trofeo: sul parquet pure Bologna, Trento e Brescia "La Lombardia come eccellenza".