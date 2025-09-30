Ogier e Fourmaux al via del Herbst Rallye
Ogier e Fourmaux al volante: Toyota e Hyundai scelgono l’Austria per preparare il Central European Rally La prossima edizione della Herbst Rallye Dobersberg, in programma il 10 e 11 ottobre, si preannuncia come una delle più spettacolari e rilevanti di sempre. Inserita nel calendario dell’Alpe Adria Rally Cup, la gara austriaca attira l’attenzione internazionale grazie . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
WRC, CILE: SEBASTIEN OGIER VINCE E AGGUANTA LA VETTA DELLA CLASSIFICA!? Sébastien Ogier ha conquistato la quinta vittoria stagionale al Rally del Cile alla sua duecentesima partenza, balzando al comando della classifica piloti con due punt - facebook.com Vai su Facebook
Ogier nouveau leader au Chili, Fourmaux veut son podium - Sébastien Ogier a pris les commandes du Rallye du Chili lors de la 11e spéciale et débutera la journée de dimanche en leader. Scrive fr.motorsport.com
Sébastien Ogier prend le pouvoir devant Adrien Fourmaux - Après une matinée contrôlée par Kalle Rovanperä pendant qu'Adrien Fourmaux tentait de préserver sa deuxième place devant Sébastien Ogier, il n'a fallu que deux spéciales à ce dernier pour inverser la ... Secondo fr.motorsport.com