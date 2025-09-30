Oggi si riunisce il Consiglio comunale Dibattito sui progetti urbanistici

Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, della delibera relativa all’approvazione della convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni in materia di progettazione educativa zonale relativa all’età scolare per la zona senese, della delibera relativa all’adozione della variante semplificata al Piano operativo ’Articolo 65 fabbriche e complessi singolari del centro storico (CS3) – 13 San Francesco’ delle norme tecniche di attuazione e della delibera relativa all’adozione della variante semplificata al Piano operativo per modifiche ’articolo 140 Piano attuativo in viale Achille Sclavo’ delle norme tecniche di attuazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

