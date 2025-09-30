Oggi il termine per il concordato
La prossima riunione del Consiglio dei ministri dovrebbe tenersi nel tardo pomeriggio di giovedì, quando la premier Giorgia Meloni sarà di rientro da Copenaghen per i suoi impegni europei. In quella seduta dovrebbe essere varato il nuovo Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), che andrà a sostituire la Nadef. Giovedì, infatti, è il termine entro cui trasmettere alle Camere il Dpfp. Intanto, oggi è l'ultimo giorno per aderire al concordato preventivo biennale. Secondo i tributaristi, le adesioni dei contribuenti dovrebbero essere inferiori rispetto allo scorso anno. Il termine per aderire alla nuova tornata 2025-2026, secondo quanto annunciato dal viceministro dell'Economia, Maurizio Leo (in foto), non sarà prorogato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jencusova continua la fuga a 35 km dal termine, gruppo a 1’38”
LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 25 km al termine, Jencusova quasi rintuzzata dal gruppone
LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: plotone che torna compatto a 20 km dal termine
