La prossima riunione del Consiglio dei ministri dovrebbe tenersi nel tardo pomeriggio di giovedì, quando la premier Giorgia Meloni sarà di rientro da Copenaghen per i suoi impegni europei. In quella seduta dovrebbe essere varato il nuovo Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), che andrà a sostituire la Nadef. Giovedì, infatti, è il termine entro cui trasmettere alle Camere il Dpfp. Intanto, oggi è l'ultimo giorno per aderire al concordato preventivo biennale. Secondo i tributaristi, le adesioni dei contribuenti dovrebbero essere inferiori rispetto allo scorso anno. Il termine per aderire alla nuova tornata 2025-2026, secondo quanto annunciato dal viceministro dell'Economia, Maurizio Leo (in foto), non sarà prorogato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Oggi il termine per il concordato