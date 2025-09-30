Milano, 30 set. (Adnkronos Salute) - In Italia è sbarcata negli anni Cinquanta, la prima a produrla in suolo tricolore è stata l'azienda Perfetti Van Melle. Ma nella sua lunga storia, la 'cicca' - o meglio chewing gum, per usare il suo nome planetario - è diventata molto più di un semplice prodotto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Oggi è la Giornata del chewing gum, icona pop sotto la lente della scienza